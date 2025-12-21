В США завершились переговоры по украинскому конфликту

В Майами завершились переговоры между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. По окончании встречи посланник Кремля Игорь Дмитриев заявил, что консультации проходят хорошо, и намекнул, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве.

В свою очередь представитель Трампа Уиткофф назвал прошедшую встречу конструктивной. По его словам, Россия по-прежнему привержена достижению мира. Впрочем, то же самое он заявил и о встрече с украинской делегацией, которая также состоялась накануне.