3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
В США завершились переговоры по украинскому конфликту
В Майами завершились переговоры между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. По окончании встречи посланник Кремля Игорь Дмитриев заявил, что консультации проходят хорошо, и намекнул, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве.
В свою очередь представитель Трампа Уиткофф назвал прошедшую встречу конструктивной. По его словам, Россия по-прежнему привержена достижению мира. Впрочем, то же самое он заявил и о встрече с украинской делегацией, которая также состоялась накануне.
Со слов Уиткоффа, с представителями Киева американцы обсуждали четыре документа, в том числе мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности США для Украины и план ее дальнейшего экономического развития. При этом никаких подробностей ни одна из сторон не обнародовала.