В США завершились переговоры по украинскому конфликту

В Майами завершились переговоры между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. По окончании встречи посланник Кремля Игорь Дмитриев заявил, что консультации проходят хорошо, и намекнул, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве.

В свою очередь представитель Трампа Уиткофф назвал прошедшую встречу конструктивной. По его словам, Россия по-прежнему привержена достижению мира. Впрочем, то же самое он заявил и о встрече с украинской делегацией, которая также состоялась накануне.

Со слов Уиткоффа, с представителями Киева американцы обсуждали четыре документа, в том числе мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности США для Украины и план ее дальнейшего экономического развития. При этом никаких подробностей ни одна из сторон не обнародовала.

