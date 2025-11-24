3.69 BYN
В столице Польши массово закрываются детские сады из-за резкого падения рождаемости
Автор:Редакция news.by
В Варшаве начали массово закрываться детские сады, пишут польские СМИ. Причина - резкое ухудшение ситуации с демографией.
Сообщается, что в столице Польши каждый год рождается все меньше детей. Если в 2017 году в городе родились почти 20 тыс. детей, то в 2025 году - почти наполовину меньше.
В прогнозах на будущее уровень рождаемости будет еще ниже. Ухудшение ситуации уже затронуло несколько районов Варшавы: часть садов прекратили работу, детей перевели в соседние учреждения.