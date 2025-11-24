В Таиланде проходит массовая эвакуация из-за рекордных наводнений

Как минимум 1 человек погиб из-за сильнейшего за 25 лет наводнения на юге Таиланда. Всего последствия стихии затронули более чем 630 тыс. человек. Бедствие вызвали обильные осадки: ливни не прекращаются уже более пяти дней.

Эвакуировали туристов почти из двух десятков гостиниц. В основном это граждане Малайзии, Индонезии и Сингапура. Путешественникам рекомендовали пока воздержаться от посещения центра города Хат Яй, особенно низменных участков.