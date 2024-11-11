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В Татарстане 6 узбекских рабочих погибли во время пожара

Трагедия в Татарстане произошла минувшей ночью - там сгорел барак, в котором проживали 39 узбекских рабочих.

Погибли шесть человек, семь пострадали.

Возбуждено уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности, причины трагедии пока не называются.

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