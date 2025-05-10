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В Турции автобус со школьниками попал в ДТП: пострадали не менее 18 человек, двое тяжело ранены
Туристический автобус со школьниками попал в ДТП на севере Турции, пострадали 18 человек, двое из них тяжело ранены, передает 10 мая телеканал TGRT. Об этом пишет РИА Новости.
"Автобус, в котором школьники ехали на экскурсию, в условиях густого тумана не вписался в поворот и столкнулся с автомобилем на встречной полосе", - передает канал.
В результате ДТП у деревни Алоглу провинции Синоп пострадали не менее 18 человек, тяжело ранены двое. Раненые госпитализированы в больницу Синопа.
Фото: соцсети