В Турции в результате столкновения автобуса с грузовиком 6 человек погибли, 11 получили ранения
Автор:Редакция news.by
В Турции 6 человек погибли и еще 11 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в провинции Османие. В результате часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона. Спасателям потребовалось много времени, чтобы извлечь людей из искореженного транспорта.
По данным местных СМИ, пассажирский автобус врезался в грузовик, двигавшийся в том же направлении. Причины ДТП выясняются. Начато расследование.