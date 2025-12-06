В Турции в результате столкновения автобуса с грузовиком 6 человек погибли, 11 получили ранения

В Турции 6 человек погибли и еще 11 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в провинции Османие. В результате часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона. Спасателям потребовалось много времени, чтобы извлечь людей из искореженного транспорта.





