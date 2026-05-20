В Украине готовы увеличить в 10 раз "мовные" штрафы

Украинский так называемый языковой омбудсмен потребовала увеличить штрафы за нарушение закона о госязыке сразу в 10 раз. По ее мнению, человек, с которым заговорили на русском, испытывает невыносимые душевные мучения.

За пользование английским, французским и прочими языками, пусть даже в ущерб украинскому, в этой стране не наказывают.

На сегодня самая высокая ставка штрафа - 240 долларов. То есть, если требование узаконят, то за русскую речь придется заплатить уже 2,5 тыс. долларов.