В Украине готовы увеличить в 10 раз "мовные" штрафы
Автор:Редакция news.by
Украинский так называемый языковой омбудсмен потребовала увеличить штрафы за нарушение закона о госязыке сразу в 10 раз. По ее мнению, человек, с которым заговорили на русском, испытывает невыносимые душевные мучения.
За пользование английским, французским и прочими языками, пусть даже в ущерб украинскому, в этой стране не наказывают.
На сегодня самая высокая ставка штрафа - 240 долларов. То есть, если требование узаконят, то за русскую речь придется заплатить уже 2,5 тыс. долларов.
Что интересно, по данным поисковой системы Google, 60 % запросов украинцы делают на русском: из этого вывод - огромные штрафы могут угрожать большей части населения Украины.