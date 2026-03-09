В Украине хотят сократить декретный отпуск до 4 месяцев

В Украине хотят сократить декретный отпуск в 9 раз - с 3 лет до 4 месяцев. С таким предложением выступил Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Местные СМИ бьют тревогу: представители профсоюзов считают, что это ухудшит положение работников, а Конституция запрещает сокращение уже предоставленных гарантий и прав. Журналисты также обращают внимание, что в Украине плохо развивается дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов.