В Украине уволили 140 прокуроров, оформивших себе фиктивную инвалидность для доплат
Автор:Редакция news.by
Еще один коррупционный скандал в Украине: его антигероями стали местные прокурорские работники. Они массово оформляли себе инвалидность для получения высокой пенсии: прибавки к зарплате составляли от 1,5 тыс. долларов в месяц и более.
Уже уволено 140 прокуроров, дела еще почти 300 находятся в разработке. Власти столкнулись с дилеммой: либо прекращать разоблачения, либо парализовать работу ведомства. Просто инвалидами успели стать практически все сотрудники прокуратуры.
Отсюда вытекает и коррупция среди врачей: прокурорам выписывали справки специальные комиссии, в которых работают тысячи медиков.