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В украинской Раде неожиданно высказались о массированном ударе ВСУ по территории России

В Верховной раде Украины раскритиковали массированный удар ВСУ по территории России. Народный депутат отметил, что атака на Москву неслучайно была организована в день переговоров между Киевом и Вашингтоном в Джидде.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых масштабных атак дронов ВСУ. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области.

Налет вражеских беспилотников российские силовики однозначно трактовали как террористическую атаку.

Погибли 3 человека, не менее 20 ранены.

Следственный комитет России по факту массированного нападения возбудил уголовное дело.

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