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В украинской Раде неожиданно высказались о массированном ударе ВСУ по территории России
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1.52025-03-11T14:14:55.000000Z00
В Верховной раде Украины раскритиковали массированный удар ВСУ по территории России. Народный депутат отметил, что атака на Москву неслучайно была организована в день переговоров между Киевом и Вашингтоном в Джидде.
В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых масштабных атак дронов ВСУ. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области.
Налет вражеских беспилотников российские силовики однозначно трактовали как террористическую атаку.
Погибли 3 человека, не менее 20 ранены.
Следственный комитет России по факту массированного нападения возбудил уголовное дело.