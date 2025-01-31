В Вашингтоне после авиакатастрофы обнаружили тела 40 жертв

После столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне обнаружили тела 40 погибших. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

Источник указал, что тела некоторых людей вынесло на берег, другие были найдены под водой.

Специалисты полагают, что сейчас обнаружены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа. Также, по информации собеседников телеканала, погибшие могут оставаться в хвостовой части самолета. Пока этот сегмент недоступен для водолазов.