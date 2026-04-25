В Вашингтоне совершено покушение на президента США

Новое покушение на Трампа - в лобби отеля Вашингтона, где проходил званый ужин с участием президента США, злоумышленник открыл стрельбу. Выстрелы прозвучали возле основной зоны досмотра. Стрелка быстро задержали. Пострадал лишь один из сотрудников спецслужб. Президент США, первая леди и высокопоставленные гости были оперативно эвакуированы из зала.

Трамп уже успел дать пресс-конференцию, где высоко оценил работу спецслужб. Американский лидер предположил, что стрелявший действовал в одиночку и что инцидент не связан с международной обстановкой, включая напряженность вокруг Ирана. На вопрос о качестве охраны Трамп ответил, что спецслужбы действовали быстро и смело. Он впечатлен их работой.

Дональд Трамп, президент США: "Я не из тех, кто никогда не жалуется. Я бы пожаловался, если бы был повод. Я бы сейчас стоял здесь и говорил: "Они не выполнили свою работу". Поверьте мне, потому что это моя жизнь. И я хочу жить, потому что хочу сделать эту страну великой. Вот почему я хочу жить. Но когда ты оказываешь влияние, тебя преследуют. Когда ты не оказываешь влияния, тебя оставляют в покое".

Стрелявший - 31-летний преподаватель Коул Томас Аллен, житель калифорнийского города Торранс. Его мотивы пока не установлены. Известно, что он был гостем отеля, где проходило мероприятие. У него были дробовик, пистолет и несколько ножей, сообщили в полиции. Он предстанет перед судом уже 27 апреля. Если версия о покушении подтвердится, это станет третьей попыткой ликвидировать Трампа менее чем за два года.