Британская экономика идет по следам немецкой. По информации СМИ, число принудительных ликвидаций местных компаний достигло максимума с 2012 года. В 2025-м их стало на 4 тыс. меньше из-за того, что они не смогли выплатить долги.

Под ударом в первую очередь оказались розничная торговля и гостиничный сектор. Более того, в стране до пятилетнего максимума подскочила безработица, она превысила 5 %. Только за декабрь на вольные хлеба были отправлены 43 тыс. человек, что вдвое превысило ожидания.