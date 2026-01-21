3.72 BYN
В Великобритании рекордный рост банкротств и безработицы
Автор:Редакция news.by
Британская экономика идет по следам немецкой. По информации СМИ, число принудительных ликвидаций местных компаний достигло максимума с 2012 года. В 2025-м их стало на 4 тыс. меньше из-за того, что они не смогли выплатить долги.
Под ударом в первую очередь оказались розничная торговля и гостиничный сектор. Более того, в стране до пятилетнего максимума подскочила безработица, она превысила 5 %. Только за декабрь на вольные хлеба были отправлены 43 тыс. человек, что вдвое превысило ожидания.
Такой удар по рынку труда связывают с бюджетным кризисом, который вынуждает Минфин повышать налоги, включая выплаты работодателей, связанные с зарплатами сотрудников.