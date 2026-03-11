3.73 BYN
В Великобритании темпы роста цен на топливо достигли максимума с 2022 года
Автор:Редакция news.by
Мировой энергетический кризис на фоне конфликта на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты. Закрытие Ормузского пролива, логистически важного коридора, коснулось превалирующей части стран мира.
В уязвимом положении оказалась и Европа. Как пишет издание The Times, темпы роста цен на топливо в Британии достигли максимума с 2022 года. С начала военной операции в Иране цены на дизель выросли на 9 % и ударили по кошельку простых граждан: стоимость за литр топлива превысила отметку в 2 доллара. Похожая ситуация и с бензином: цены выросли на 6 %.
Министр финансов Британии предупредила, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать скачок инфляции в стране.