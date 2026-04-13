В Великобританию под видом украинских родственников въехали тысячи нелегалов

Daily Mail разоблачает масштабную аферу, в результате которой на Британские острова проникли тысячи нелегалов. Провернуть колоссальных масштабов мошенническую схему удалось благодаря украинским беженцам, живущим в Соединенном Королевстве, а также при содействии правительства.

Уже несколько лет для въезда в Великобританию беженцам требуются справки о выделении им жилья или о наличии родственников. Украинцы сумели организовать фальсификацию документов о родных и квартирах, и в Соединенное Королевство въехали тысячи человек.