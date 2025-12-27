Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Якутии автомобиль провалился под лед - есть погибшие

В Якутии три человека погибли после того, как машина провалилась под лед на реке Лена. Всего в машине находились 8 человек, спаслись только пятеро - четверо из них в реанимации.

Автомобиль удалось достать, в нем обнаружено тело утонувшего ребенка.

Инцидент произошел на участке реки, не предназначенном для использования в качестве переправы транспорта. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В миреПроисшествия

происшествиеЯкутия