В Якутии автомобиль провалился под лед - есть погибшие
Автор:Редакция news.by
В Якутии три человека погибли после того, как машина провалилась под лед на реке Лена. Всего в машине находились 8 человек, спаслись только пятеро - четверо из них в реанимации.
Автомобиль удалось достать, в нем обнаружено тело утонувшего ребенка.
Инцидент произошел на участке реки, не предназначенном для использования в качестве переправы транспорта. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.