В Японии отменены 56 авиарейсов из-за снежного циклона

Рекордные снегопады парализовали Японию. Несколько тысяч людей были вынуждены ночевать в аэропорту на Хоккайдо из-за отмены 56 рейсов. Местами по стране всего за шесть часов выпало 37 сантиметров осадков.



Из-за последствий метели в префектуре Исикава пострадали 13 человек. Жителей просят оставаться дома и соблюдать максимальную осторожность из-за риска отключений электроэнергии, схода лавин и ухудшения дорожной обстановки.