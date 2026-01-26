3.74 BYN
В Японии отменены 56 авиарейсов из-за снежного циклона
Автор:Редакция news.by
Рекордные снегопады парализовали Японию. Несколько тысяч людей были вынуждены ночевать в аэропорту на Хоккайдо из-за отмены 56 рейсов. Местами по стране всего за шесть часов выпало 37 сантиметров осадков.
Из-за последствий метели в префектуре Исикава пострадали 13 человек. Жителей просят оставаться дома и соблюдать максимальную осторожность из-за риска отключений электроэнергии, схода лавин и ухудшения дорожной обстановки.