3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В Йемене движение хуситов "Ансар Аллах" заявило о поддержке Ирана
Автор:Редакция news.by
О поддержке Ирана заявило в Йемене движение хуситов "Ансар Аллах". Они наносят удары по кораблям враждебных Ирану стран в Красном море - одному из главных судоходных маршрутов мира.
Мощные взрывы слышали в Израиле, Бахрейне, Ираке, Кувейте, Арабских Эмиратах, Катаре, а также, по некоторым данным, в Саудовской Аравии и Иордании.
Во всех этих странах действуют крупные военные базы США. Ранее Штаты не сталкивались с таким масштабом одновременных атак на свои зарубежные базы, - сообщают американские СМИ.