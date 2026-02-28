В Йемене движение хуситов "Ансар Аллах" заявило о поддержке Ирана

О поддержке Ирана заявило в Йемене движение хуситов "Ансар Аллах". Они наносят удары по кораблям враждебных Ирану стран в Красном море - одному из главных судоходных маршрутов мира.

Мощные взрывы слышали в Израиле, Бахрейне, Ираке, Кувейте, Арабских Эмиратах, Катаре, а также, по некоторым данным, в Саудовской Аравии и Иордании.