В Женеве проходит двусторонняя встреча делегаций США и Украины

В Женеве началась двусторонняя встреча делегаций США и Украины. С американской стороны присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО, экс-министр обороны Рустем Умеров.

Среди прочего стороны обсуждают проведение нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины. Позиция Москвы относительно урегулирования украинского конфликта остается прежней - речь идет о демилитаризации, денацификации, нейтральном внеблоковом и безъядерном статусе Украины, признании Киевом территориальных реалий, а также обеспечении прав русскоязычного населения.