3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
В Женеве стартуют трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной
Автор:Редакция news.by
В женевском отеле "Интерконтиненталь" начинаются трехсторонние переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Украиной.
Здесь собрались представители ведущих СМИ планеты. Однако уже объявлено, что контакты будут закрытыми. Даже по итогам встречи, которая продолжится еще и 18 февраля, никаких заявлений для прессы сделано не будет.
Тем не менее Трамп утверждает, что ждет от переговорщиков подготовки "большой сделки". Предполагается, что в Женеве может быть принято решение об энергетическом перемирии, а также о масштабном обмене пленными.