В Женеве стартуют трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной

В женевском отеле "Интерконтиненталь" начинаются трехсторонние переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Украиной.

Здесь собрались представители ведущих СМИ планеты. Однако уже объявлено, что контакты будут закрытыми. Даже по итогам встречи, которая продолжится еще и 18 февраля, никаких заявлений для прессы сделано не будет.