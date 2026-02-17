Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Женеве стартуют трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной

В женевском отеле "Интерконтиненталь" начинаются трехсторонние переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Украиной.

Здесь собрались представители ведущих СМИ планеты. Однако уже объявлено, что контакты будут закрытыми. Даже по итогам встречи, которая продолжится еще и 18 февраля, никаких заявлений для прессы сделано не будет.

Тем не менее Трамп утверждает, что ждет от переговорщиков подготовки "большой сделки". Предполагается, что в Женеве может быть принято решение об энергетическом перемирии, а также о масштабном обмене пленными.

