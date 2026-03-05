Варшава начала массовую депортацию украинцев

Польша начала задерживать и массово депортировать украинцев, пишут украинские и польские СМИ.

Только за одну ночь был выдан ордер на выдворение 91 гражданина Украины.

Более 27 тыс. полицейских, включая элитные спецподразделения, провели проверки иностранцев по всей Польше. По данным операции, среди общего количества задержанных 147 иностранцев обнаружены по ордерам на арест, а украинцы составили абсолютное большинство нерезидентов в списке.