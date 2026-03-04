3.74 BYN
Варшава выступила против отправки сил НАТО в Украину
Автор:Редакция news.by
Варшава отказывается прикрывать чужие амбиции ценой собственной безопасности. Польша выступила против сил НАТО в Украине, так как это может сыграть в ущерб своей стране.
Такое положение закреплено в новой Стратегии внешней политики республики на 2026-2030 годы. В документе подчеркивается, что надежность гарантий для союзников не может быть принесена в жертву.
Этот шаг Варшавы создает неожиданное препятствие для планов "коалиции желающих", которая еще в конце февраля 2026 года подтвердила намерение отправить свои войска в Украину в рамках "гарантий безопасности".