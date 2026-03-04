Варшава выступила против отправки сил НАТО в Украину

Варшава отказывается прикрывать чужие амбиции ценой собственной безопасности. Польша выступила против сил НАТО в Украине, так как это может сыграть в ущерб своей стране.

Такое положение закреплено в новой Стратегии внешней политики республики на 2026-2030 годы. В документе подчеркивается, что надежность гарантий для союзников не может быть принесена в жертву.