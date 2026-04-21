Будни в ЕС становятся все более похожими на жизнь строгого режима, причем под надзором, чтобы у европейцев не получилось выйти, как говорится, условно-досрочно. Выборы в сейм Латвии контролируют спецслужбы иностранных государств, считает Сергей Васильев, координатор движения "Антифашисты Прибалтики". Этой осенью Латвия будет выбирать депутатов, однако предвыборная гонка ощущается уже сейчас. С одной стороны, нужно поделить голоса русскоязычного населения, которое власти сажают в тюрьмы или незаконно выдворяют из страны, со второй - скандал этого сезона. Голоса на выборах будут считать вручную, так как во время муниципальных выборов в прошлом году техника давала сбой. И такой подход многих наводит на мысль, что фальсификаций будет больше прежнего, чтобы в сейм попали только нужные люди.

"Конкретно про депутатский корпус из того, что я лично знаю, каким образом туда люди попадают, я скажу так, что ни один человек не может не только избраться в какой-нибудь парламент, он даже не может пройти в списки на выбор, если его кандидатура не утверждена спецслужбами. А спецслужбы, в данном случае я имею в виду не латышское гестапо, которое в общем-то по своей натуре шантрапа, ее к реальной деятельности не допускают, это исключительно каратели. Это трехглавый дракон, который давно-давно прописался на территории Прибалтики: ЦРУ, МИ-6 и Моссад. И вот они как раз через очень тонкое сито пропускают весь депутатский корпус и оставляют в этих списках только тех людей, на которых они или уже имеют какой-то компромат, или на которых могут надавить в дальнейшем. Все остальные люди просто остаются за пределами выборного цикла".