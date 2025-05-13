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Вайткус: В Литве распространяется негативная информация о Беларуси, но не все литовцы верят
Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус признался в пресс-центре БЕЛТА, что в Литве распространяется негативная информация о Беларуси, в том числе через СМИ.
"О вас в принципе говорят плохо", - сказал политик.
По его словам, задача Литвы - расчеловечивание белорусов. Но не все литовцы верят тому, что им говорят о Беларуси.
"Я выдвинул себя (в кандидаты в президенты. - Прим. ред.) в районе около границы с Беларусью. Там живут в основном люди польско- или русскоговорящие. Их представление о Беларуси, что нужно открыть границы и уменьшить количество военных полигонов в Литве. И (развивать. - Прим. ред.) добрососедские отношения. Они это понимают 100%", - отметил Эдуардас Вайткус.
Фото БЕЛТА