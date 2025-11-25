Лондон может развязать против президента США Дональда Трампа кампанию по черному пиару из-за его мирного плана по Украине. Об этом информирует Служба внешней разведки России.

Отмечается, что для Великобритании конфликт в Украине - единственный способ удержать на плаву собственную экономику, в связи с чем Лондон намерен способствовать усугублению украинского кризиса.