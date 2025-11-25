3.70 BYN
Великобритания может развязать против Трампа кампанию по черному пиару из-за его мирного плана
Автор:Редакция news.by
Лондон может развязать против президента США Дональда Трампа кампанию по черному пиару из-за его мирного плана по Украине. Об этом информирует Служба внешней разведки России.
Отмечается, что для Великобритании конфликт в Украине - единственный способ удержать на плаву собственную экономику, в связи с чем Лондон намерен способствовать усугублению украинского кризиса.
За попытку Трампа положить конец конфликту невыгодным для Великобритании способом власти королевства могут начать политику дискриминации американского президента. Для этого будут реанимированы фейковые "досье" экс-сотрудника британской разведки Стила с обвинениями хозяина Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами.