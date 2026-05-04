Великобритания намерена присоединиться к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро

В Британии придумали способ дать денег Украине и при этом не сильно раздражать население. Итак, доля англичан в европейском кредите для Киева на 90 млрд евро составит 10-15 млрд.

Чтобы смягчить негативный эффект от бесконечной черной дыры в стиле "даем деньги 4 года, а толку ноль", для граждан Королевства придумали легенду. Будут ссылаться на Брюссель, дескать, спонсорство позволит Лондону претендовать на военные контракты, которые Киев начнет щедро раздавать после получения этих денег.

Однако военных подрядов Лондону светит не более чем на 5 млрд. И то за них придется побороться. И если в Англии сейчас каждый пенни на учете, а соцрасходы режут под ноль, то продать островитянам историю про "дай сначала, а там будет видно" будет сложновато.