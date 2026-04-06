Венгрия будет тщательно охранять "Турецкий поток"

Венгерская армия возьмет под охрану участок газопровода "Турецкий поток". Такое решение принято на заседании Совета обороны. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, попытки подрыва газопровода являются грубым нарушением суверенитета страны в условиях приближающегося энергокризиса в Европе, а также частью атак Украины на энергоснабжение Венгрии.

"Эта попытка теракта вписывается в схему продолжающихся усилий украинцев по срыву поставок российского газа и нефти в Европу. Атака на наше энергоснабжение и энергетическую безопасность также является атакой на наш суверенитет. Но мы будем защищать Венгрию, энергоснабжение венгерских семей и экономику. Мы боремся за то, чтобы энергоснабжение оставалось надежным и чтобы в Венгрии не произошло резкого роста цен на энергоносители. Для этого нам нужны российские нефть и газ", - отметил министр.