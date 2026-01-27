3.75 BYN
Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в парламентские выборы страны
Автор:Редакция news.by
Будапешт обвиняет Киев во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. В связи с этим МИД Венгрии выразил протест послу Украины. Петер Сийярто заявил, что Киев и лично Зеленский пытается повлиять на исход голосования и поддерживает оппозиционную партию.
Петер Сийярто добавил, что Будапешт считает такие действия "грубыми и бесстыдными" и не позволит внешним силам влиять на выбор венгерского народа.
По словам главы МИД Венгрии, Украина рассчитывает на оппозицию из-за надежд на поддержку вступления Киева в ЕС и решения Брюсселя, которые правительство Орбана считает опасными. Сийярто заявил, что Венгрия не позволит использовать свои ресурсы для нужд Украины.