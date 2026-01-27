Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в парламентские выборы страны

Будапешт обвиняет Киев во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. В связи с этим МИД Венгрии выразил протест послу Украины. Петер Сийярто заявил, что Киев и лично Зеленский пытается повлиять на исход голосования и поддерживает оппозиционную партию.

Петер Сийярто добавил, что Будапешт считает такие действия "грубыми и бесстыдными" и не позволит внешним силам влиять на выбор венгерского народа.