Венгрия останавливает экспорт нефти и топлива

Правительство Венгрии на фоне роста цен на топливо в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке приняло решение запретить экспорт нефти, бензина и дизеля. Также Будапешт решил высвободить имеющиеся запасы нефти на 45 дней.

Власти страны в последние дни активно пытаются сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Так, с 10 марта правительство ограничило предельную стоимость бензина и дизеля. Для первого вида топлива она составляет около полутора евро за литр, для второго - почти 1,6. При этом цены могут быть применены только для автомобилей с венгерскими номерами и венгерскими регистрационными документами.