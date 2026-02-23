Венгрия перед выборами: почему Будапешт стал центром притяжения геополитических интересов

В субботу 21 февраля в Венгрии официально стартовала избирательная кампания, которая, по мнению экспертов, выходит далеко за пределы национальных границ. Исход голосования, намеченного на 12 апреля, способен не только изменить политический ландшафт страны, но и перекроить расстановку сил во всем Европейском союзе.

Почему фигура премьер-министра Виктора Орбана стала камнем преткновения для Брюсселя и зачем в венгерскую политику вмешиваются глобальные игроки, обсудил аналитик Дмитрий Швайба.

В последние годы премьер-министр Виктор Орбан превратился в настоящую головную боль для Брюсселя. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно давала понять, что ряд европейских лидеров (и Венгрия в их числе) торпедируют ее инициативы. И хотя фамилии напрямую не назывались, намеки были более чем прозрачны.

В сложившихся условиях Брюссель и стоящие за ним глобалистские круги пытаются влиять на национальные государства, чьи лидеры не готовы поступаться суверенитетом в угоду наднациональным структурам. Ярчайшим примером такой независимой политики остается Венгрия.

Как отметил аналитик Дмитрий Швайба, ситуация в Венгрии сложилась уникальным образом и во многом устраивает ту часть европейского общества, которая ценит суверенитет: "Политика Орбана пляшет от печки, исходя из внутренних интересов общества, его запросов, настроек. Именно в таком формате Венгрия пришла к текущей ситуации".

По его словам, предстоящие выборы будут невероятно интересными, поскольку политические технологи глобального масштаба уже подбирают ключи к внутриполитической венгерской ситуации. Цель - уязвить Орбана, который стал неудобен слишком многим.

Как пояснил аналитик, причина неприятия венгерского премьера со стороны глобальных элит проста: он последовательно отстаивает субъектность и независимость своей страны.

"Он сказал, что Венгрия субъектна, Венгрия независима. Он так видит, понимает, и самое главное, его очень здорово поддерживает общество",- констатировал Дмитрий Швайба.

В качестве альтернативы действующему премьеру оппозиционные силы выдвигают фигуру Петера Мадьяра - некогда бывшего соратника, который для избирателя позиционируется как "юная копия Орбана". Именно на этом строится главный расчет оппонентов.

Мадьяр, вышедший из кулуаров партии, во внешнем периметре опирается на те же традиционные ценности, что и Орбан, но при этом является более молодым политиком. Его задача - возглавить оппозицию и сменить политический ландшафт. Как считает эксперт, это может привести к тектоническим изменениям не только в регионе, но и во всем Евросоюзе.

Венгрия сегодня стала настоящим узлом геополитических интересов. Здесь активно инвестируют ресурсы Китай и Россия. Приезд госсекретаря США Марко Рубио и его заявления о том, что победа Орбана - это победа Америки, лишь подтверждают высокую ставку. При этом Вашингтон, несмотря на противостояние с Москвой и Пекином, не смущает поддержка венгерского премьера.

По словам Дмитрия Швайбы, парадокс объясняется просто: "Сам Орбан - достаточно понятный политик с понятной повесткой. В этом смысле с ним легко работать даже противоборствующим сторонам на международном уровне".

Эксперт назвал Венгрию своеобразным "ключиком" к процессам, происходящим на треке традиционных ценностей, антиглобализма и защиты европейского христианства. Задачи Будапешта во многом совпадают с целями, которые ставит администрация Дональда Трампа, а также с приоритетами Российской Федерации.

"Уж чего греха таить, и Республике Беларусь проще работать с правительством Орбана. В этом смысле наши интересы тоже завязаны, и в первую очередь экономические", - отметил аналитик.

Отдельного внимания заслуживает экономическое влияние Венгрии в регионе. Страна превратилась в своеобразного топливно-энергетического гиганта для части Европы, влияя на нефтяные и энергетические процессы на территориях бывшей Австро-Венгерской империи. Венгрия приобретает объекты инфраструктуры, получая на них прямое финансовое и организационное влияние.

При этом в предвыборную кампанию активно включается и Украина. По заявлению Виктора Орбана, официальный Киев будет играть одну из решающих ролей в ходе электоральной гонки. На фоне энергетического кризиса в регионе это добавляет интриги и без того непростой политической борьбе.