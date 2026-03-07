Венгры вышли на протест к посольству Украины

Жители Венгрии устроили акцию протеста у посольства Украины в Будапеште. Они выступили против остановки Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба", а также против оскорблений, угроз и шантажа Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.

Среди присутствующих был глава МИД Венгрии Сийярто. По его словам, власти ЕС хотят впустить Украину в Евросоюз, отдать ей деньги европейцев, а также втянуть Венгрию в украинский конфликт, но Будапешт на все это говорит "нет".

"Объектом угроз, конечно же, является лично премьер-министр Венгрии, но эта угроза направлена на всю Венгрию, на всю венгерскую нацию. Но пусть Зеленский услышит наше громкое и ясное послание: нам, венграм, нельзя угрожать, верно? Мы говорим "нет" войне, и пока мы здесь, пока в Венгрии есть суверенное национальное правительство, венгерский народ, венгерская молодежь не будут забраны солдатами в Украину", - высказался министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.