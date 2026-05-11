Визит Роберта Фицо в Россию вызвал гнев в Брюсселе
Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 мая спровоцировал серьезный конфликт с Брюсселем.
Поездка может обернуться для Братиславы потерей значительной части финансирования со стороны Евросоюза.
Из-за мощного давления словацкий премьер вынужден был отказался от посещения парада Победы. Тем не менее, избежать скандала не удалось. Острое недовольство западных чиновников вызвали заявления Фицо, что он категорически отвергает создание нового "железного занавеса" между Евросоюзом и Россией.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Мы не можем просто из ненависти к России заменить одну энергетическую зависимость другой, на этот раз американской. Более того, эта зависимость будет значительно дороже. Я считаю, что эти более высокие цены на энергоносители являются налогом, который мы в Европе должны платить за нашу собственную глупость и идеологическую одержимость Россией. И самое интересное еще впереди, когда американцы будут покупать газ и нефть у России по стандартным ценам, а затем передавать их нам с заоблачной наценкой".
Помимо Брюсселя, в адрес Братиславы угрозами сыплет и Берлин. Канцлер Германии Мерц заявил, что Фицо из-за его визита в Москву ждет серьезный разговор.