Латвия закрывается от цивилизации: автобусы под замок, бизнес под откос. Рига готовится к приостановке регулярных автобусных рейсов в Беларусь и Россию.

Депутаты Сейма направили министру сообщения обращение с вопросом, почему рейсы до сих пор разрешены. Автобус, который везет студентов, пенсионеров и бизнесменов, внезапно превратился в символ "угрозы национальной безопасности".

Однако власти готовы зайти и дальше: президент Латвии заявил о планах правительства полностью демонтировать железную дорогу, ведущую в Россию. Ринкевичс заявил, что министерства представят предложения по этой инициативе к концу 2025 года. Окончательное решение будет озвучено в 2026 году.