Власти США не справляются с последствиями урагана "Хелен", а Байден все дурачится

Ураган "Хелен" нанес восточному побережью Соединенных Штатов Америки колоссальный урон. Власти попытались ограничиться лишь помощью спасателей. Только шум в прессе заставил федеральное правительство выделить хоть по 750 долларов каждому из пострадавших.

При этом сам лидер Белого дома Джо Байден то ли дурачится, то ли потерял всякую связь с реальностью. Он, выйдя к журналистам, шутил, приглашая их в бассейн.

Харрис в свойственной ей манере поддержала пострадавших

Возмущению американцев нет предела, а власти словно норовят это возмущение усугубить. Кандидат в президенты США Камала Харррис прибыла в пострадавшую Джорджию и прохохотала там целый день напролет. Учитывая, что жертв стихии сотни, американцы, мягко говоря, крайне удивлены таким поведением.