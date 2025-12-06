Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции автомобиль въехал в толпу во время рождественской вечеринки

По меньшей мере 10 человек погибли, почти 30 пострадали в результате наезда автомобиля на людей во Франции. Инцидент случился на центральной площади в Сент-Анне, где люди готовились к рождественским мероприятиям.

Машина внезапно выехала с дороги и на полном ходу врезалась в группу людей возле торговой палатки.

Полиция подтвердила, что водитель находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Его задержали сразу после происшествия. Причина трагедии пока неизвестна.

Разделы:

В миреЕвропаПроисшествия

Теги:

Францияпроисшествие