Во Франции автомобиль въехал в толпу во время рождественской вечеринки

По меньшей мере 10 человек погибли, почти 30 пострадали в результате наезда автомобиля на людей во Франции. Инцидент случился на центральной площади в Сент-Анне, где люди готовились к рождественским мероприятиям.



Машина внезапно выехала с дороги и на полном ходу врезалась в группу людей возле торговой палатки.