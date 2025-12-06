3.76 BYN
Во Франции автомобиль въехал в толпу во время рождественской вечеринки
Автор:Редакция news.by
По меньшей мере 10 человек погибли, почти 30 пострадали в результате наезда автомобиля на людей во Франции. Инцидент случился на центральной площади в Сент-Анне, где люди готовились к рождественским мероприятиям.
Машина внезапно выехала с дороги и на полном ходу врезалась в группу людей возле торговой палатки.
Полиция подтвердила, что водитель находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Его задержали сразу после происшествия. Причина трагедии пока неизвестна.