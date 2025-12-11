Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Во Франции борются с распространением дерматоза у коров

Французские власти объявили настоящую войну собственным фермерам. Специальные полицейские команды врываются на фермы скотоводов и уничтожают коров десятками и сотнями. В случае сопротивления аграриев ожидают сила и газ.

Причина уничтожения коров - дерматоз. В случае его обнаружения у одного из животных подлежит уничтожению все стадо. Примечательно, что болезнь не опасна как для человека, так и для животного. Более того, мясо коровы вполне может употребляться в пищу.

В миреЕвропа

фермерыФранция