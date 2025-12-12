Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Во Франции фермеры обрушили душ из навоза на флаги Франции и ЕС

Французские фермеры устроили душ из навоза. Так аграрии решили отомстить за решение властей забить более 200 коров, у которых на этой неделе нашли нодулярный дерматит. Зловонные массы направили на флаги Пятой республики и Евросоюза.

Фермеры активизировали свою кампанию против сельхозполитики и правил охраны здоровья животных. Юго-Запад страны охвачен акциями протеста, которые подчеркивают и глубокий финансовый кризис в секторе.

В миреЕвропа

фермерыпротестыФранция