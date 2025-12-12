3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Во Франции фермеры обрушили душ из навоза на флаги Франции и ЕС
Автор:Редакция news.by
Французские фермеры устроили душ из навоза. Так аграрии решили отомстить за решение властей забить более 200 коров, у которых на этой неделе нашли нодулярный дерматит. Зловонные массы направили на флаги Пятой республики и Евросоюза.
Фермеры активизировали свою кампанию против сельхозполитики и правил охраны здоровья животных. Юго-Запад страны охвачен акциями протеста, которые подчеркивают и глубокий финансовый кризис в секторе.