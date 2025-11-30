Во Франции военный не смог слушать речь об усилении армии и демонстративно покинул сцену

Французский лидер говорил о намерении властей ввести добровольную военную службу. В это время один из военнослужащих за его спиной начал глубоко дышать, бросать в стороны опасливые взгляды, а после и вовсе покинул площадку. В соцсетях предположили, что таким образом солдат заранее отказался от участия в предполагаемой войне. В Елисейском дворце случай комментировать не стали.