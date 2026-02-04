Во сколько обходится дипломатический путь урегулирования конфликта США и Ирану? Смотрите в "Блиц"

Политические события, о которых говорят, комбинации, схемы и маневры. Как ведут себя стороны и какую стратегию выбирают? Кто манипулирует фигурами и чьи интересы скрываются за выбранной тактикой и расчетами? Каким будет влияние на итоговый результат?