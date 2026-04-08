Водители Изумрудного острова недовольны резким ростом цен на топливо
Автор:Редакция news.by
В Ирландии резкий рост цен на топливо вызвал протесты водителей грузовиков и крестьян. Но снижения цен не предвидится. Дизтопливо стоит 2 евро 14 центов, что делает убыточными любые перевозки.
В знак протеста водители грузовиков и фермеры на сельхозтехнике устроили пробки сразу на десятках магистралей страны. Было полностью или частично парализовано движение на кольцевых 28 ирландских городов. Также протестующие перекрывали Дублинский порт. Кое-где акция протеста объявлена бессрочной: аграрии и водители грузовиков ночуют в кабинах и блокируют автотрассы.