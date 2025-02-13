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Военный самолет США упал в Калифорнии - два пилота катапультировались

Военный самолет США упал в Калифорнии - два пилота катапультировались

Очередное авиационное ЧП  в США - военный самолет упал в залив у побережья Калифорнии.

Это произошло недалеко от военной базы Норт-Айленд. Потеряв управление, борт на полной скорости рухнул в воду. Оба пилота успели катапультироваться. Эта модификация самолета Boeing стоит 67 млн долларов и предназначена для ведения радиоэлектронной борьбы, а также разведки.

СШАавиакатастрофа