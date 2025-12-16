Военные США уничтожили 3 корабля в Тихом океане

Американские военные нанесли удар по трем судам в международных водах Тихого океана. В результате атаки убиты 8 человек. По версии Вашингтона, корабли принадлежали террористическим организациям, которые использовали их для перевозки наркотических веществ.

Всего же Вооруженные силы США за время операции против наркокартелей совершили свыше 20 ударов по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, вблизи побережья Венесуэлы. Количество убитых превысило отметку в 80 человек.