83 года тому назад началась Волынская резня. Уничтожение деревни Паросля стало первым актом совершенного украинскими националистами локального геноцида, который охватил территорию Восточной Галиции. Жертвами этого чудовищного преступления стали десятки тысяч поляков. По некоторым подсчетам, даже около 100 тыс.



Удивительное дело, но данная трагедия и поныне остается для Украины с Польшей важным фактором международной и внутренней политики. Обе стороны, хотя и совершенно по-разному, пытаются превратить массовое убийство в один из мифов, который является несущей конструкцией национального самосознания.

В ночь с 9-го на 10 февраля некий Григорий Перегиняк во главе своей банды ворвался в деревню Паросля. Представляясь советскими партизанами, боевики УПА воспользовались плодами крестьянского гостеприимства. Плотно перекусив и изрядно выпив, подначальные Перегиняка согнали деревенских жителей в один из дворов. Там несчастных изрубили топорами, с изуверской аккуратностью и людоедской основательностью - погибли 173 человека, включая женщин и младенцев. Чудом остались живы два ребенка - их бандиты посчитали мертвыми.



Вот трактовка Волынской резни в Укропедии:

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a44da-fc25-4406-8cf7-625255085777/conversions/66ae68c3-0a84-4710-92bf-35d291429a26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a44da-fc25-4406-8cf7-625255085777/conversions/66ae68c3-0a84-4710-92bf-35d291429a26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a44da-fc25-4406-8cf7-625255085777/conversions/66ae68c3-0a84-4710-92bf-35d291429a26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a44da-fc25-4406-8cf7-625255085777/conversions/66ae68c3-0a84-4710-92bf-35d291429a26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Резня охватила всю Восточную Галицию, то есть, территории нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Известно, что отряды националистов состояли из сотрудников гитлеровской полиции - там, как указывают украинские историки, боевики сохраняли себя для служения Украинской Соборной суверенной державе.

Сотрудники гитлеровской вспомогательной полиции тысячами перебегали в отряды людоедов-резунов: только в первые месяцы Волынской резни и только в УПА полицаев вступило около 6 тысяч. Опыт, приобретенный в немецких карательных отрядах, боевики применяли максимально широко: крестьянам, которые не успели покинуть свои дома, вспарывали животы, их закапывали живьем, матерей расстреливали на глазах у детей и детей на глазах у родителей. Но предпочитали все-таки попросту сжигать.

Александр Дюков, историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c9ced3-dc52-4047-aa63-e560643ed027/conversions/ae963076-6db6-4439-90bf-c353f37c73dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c9ced3-dc52-4047-aa63-e560643ed027/conversions/ae963076-6db6-4439-90bf-c353f37c73dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c9ced3-dc52-4047-aa63-e560643ed027/conversions/ae963076-6db6-4439-90bf-c353f37c73dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c9ced3-dc52-4047-aa63-e560643ed027/conversions/ae963076-6db6-4439-90bf-c353f37c73dc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Дюков, историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества: "Смысл Волынской резни был совершенно четким. Все планы этнических чисток были сверстаны, подготовлены, положены на бумагу очень сильно заранее, за много лет до начала этой резни. И когда их все-таки удалось воплотить, мы увидели, что количество жертв было по-настоящему огромным".

Но важно здесь другое: боевики явно наслаждались страданиями своих жертв и скорее удовольствия ради совершали преступления совершенно запредельной жестокости.

Никакая идеология, никакие приказы не способны заставить людей творить подобное: проще поверить в то, что на Волыни внезапно сбились в боевые группы десятки тысяч маньяков, которых вело одно лишь желание убивать беззащитных людей самыми мучительными способами.

Украинские историки пишут, что националисты пытались нападать на немцев и на польских партизан - ни те, ни другие это, в общем, не заметили. Зато резать мирных жителей у боевиков УПА и ОУН выходило прекрасно. По самым осторожным подсчетам, поляков без разбора пола и возраста было убито не менее 60 тыс. - причем, имена 20 тыс. установлены.

Поляки из Армии Крайовой тоже не церемонились с украинцами - их убито около 10 тыс. Причем, по преимуществу, обычных крестьян, а не боевиков-националистов. Так или иначе, этническая чистка завершилась успешно: более 300 тыс. поляков бежало с Волыни на запад.

Удивительно в этой истории то, что очевидное чудовищное преступление категорически не признается официальным Киевом. Там говорят о украинской-польской войне, которая, якобы, началась в 1941-м и продолжалась до 1947-го.

В Киеве также изобличают попытки врагов посеять рознь между украинцами и поляками, которые сегодня едины как никогда. Так или иначе, ни один из украинских президентов не принес извинений за действия националистов на Волыни: более того, ОУН и УПА героизируются, а их деяния стали фундаментом украинского национал-исторического мифа. Для официальной Варшавы Волынская резня тоже неудобная тема, ведь она заставляет иначе относиться к партнерам с Востока.

"Но для польских политиков сейчас более важна враждебность к России и Беларуси, и поэтому они закрывают глаза на то, что происходит в Украине. Ну и, соответственно, пытаются затолкать трагическую страницу уничтожения собственных сограждан под ковер", - уверен историк Александр Дюков.