Воскресенский предположил, почему может распасться Евросоюз

Сегодня в мире наблюдается глобальное размытие границ, но есть страны, которые этому сопротивляются. Сейчас политологи говорят, что у глобалистов, которым противостоит, например, президент США Дональд Трамп, такой проект не совсем получается, так как Венгрия и Словакия ушли в каком-то смысле в оппозицию.

Неужели Европа может, как в свое время СССР, "разойтись" по собственным квартирам и закрыться? Мнением на этот счет поделился в "Актуальном интервью" политолог Юрий Воскресенский.

Кстати, в Чехии в 2025 году пройдут парламентские выборы, и есть большая вероятность, что и там к власти придут евроскептики. Более того, Германия и Франция, которые являются сердцем и мозгом Евросоюза, тоже смотрят в сторону евроскептицизма и правых интересов.

Юрий Воскресенский:

"Вообще, это все очевидно, ведь для того, чтобы объединиться, надо разъединиться, а для того, чтобы разъединиться, надо объединиться".

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По словам политолога, все дело в том, что сейчас европейские политики не учитывают интересы избирателей. "В Беларуси много раз предупреждали, что это приведет к радикализации общества. Посмотрите, что сейчас происходит. Обратите внимание на результаты выборов в Великобритании, Франции, Германии, Австрии. Даже несмотря на цифры, которые подбираются уже к 50 % (где-то 25 %, 30 %, 40 %), европейские жулики плюют на избирателей. А это приведет только к тому, что к власти придут силы, нацеленные на выход страны из ЕС, то есть придут к власти радикалы", - указал он.

К слову, недавно один из представителей Еврокомиссии заявил, что риторика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень близка к риторике, которая звучала в Великобритании во время брексита.