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Воскресенский предположил, почему может распасться Евросоюз
Сегодня в мире наблюдается глобальное размытие границ, но есть страны, которые этому сопротивляются. Сейчас политологи говорят, что у глобалистов, которым противостоит, например, президент США Дональд Трамп, такой проект не совсем получается, так как Венгрия и Словакия ушли в каком-то смысле в оппозицию.
Неужели Европа может, как в свое время СССР, "разойтись" по собственным квартирам и закрыться? Мнением на этот счет поделился в "Актуальном интервью" политолог Юрий Воскресенский.
Кстати, в Чехии в 2025 году пройдут парламентские выборы, и есть большая вероятность, что и там к власти придут евроскептики. Более того, Германия и Франция, которые являются сердцем и мозгом Евросоюза, тоже смотрят в сторону евроскептицизма и правых интересов.
Юрий Воскресенский:
"Вообще, это все очевидно, ведь для того, чтобы объединиться, надо разъединиться, а для того, чтобы разъединиться, надо объединиться".
По словам политолога, все дело в том, что сейчас европейские политики не учитывают интересы избирателей. "В Беларуси много раз предупреждали, что это приведет к радикализации общества. Посмотрите, что сейчас происходит. Обратите внимание на результаты выборов в Великобритании, Франции, Германии, Австрии. Даже несмотря на цифры, которые подбираются уже к 50 % (где-то 25 %, 30 %, 40 %), европейские жулики плюют на избирателей. А это приведет только к тому, что к власти придут силы, нацеленные на выход страны из ЕС, то есть придут к власти радикалы", - указал он.
К слову, недавно один из представителей Еврокомиссии заявил, что риторика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень близка к риторике, которая звучала в Великобритании во время брексита.
И это отчасти так и есть, ведь своя рубашка ближе к телу. И вообще, это является простой истиной. Стоит посмотреть только на то, как в Венгрии взяли калькулятор и подсчитали расходы после того, как страну призвали отказаться от российских углеводородов и ввести дополнительные санкции против России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на такой призыв ответил, что полный отказ от российских энергоресурсов обойдется в 5 млрд евро в год. Но если все-таки Венгрия откажется от углеводородов, поставляемых Россией, то это станет больше чем выстрелом себе в ногу.