3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Вован и Лексус обнародовали признания члена администрации Байдена
Мир в Украине мог наступить еще весной 2022 года. Об этом говорят откровения Аманды Слоут - бывшей советницы экс-президента США Байдена. Политику позвонили пранкеры Вован и Лексус и задали вопрос об ошибках политики США по Украине.
Аманда Слоут, бывший старший директор по Европе Совета национальной безопасности США:
"Украина могла бы заключить соглашение в марте-апреле 2022 года примерно во время переговоров в Стамбуле. Тогда между нашими странами были разные взгляды в отношении военного контрнаступления. Я думаю, что во времена администрации Байдена была большая надежда на то, что Украина сможет вернуть себе территории и договориться о более выгодном соглашении. Но все пошло не так, как хотелось бы. И думаю, что в США и в Украине существуют разные аргументы относительно того, почему это не сработало".
Также бывшая советница рассказала, что еще до начала СВО были обсуждения возможности отказа Украины от вступления в НАТО. Слоут призналась, это, безусловно, предотвратило бы разрушения и гибель людей.