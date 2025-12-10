Вован и Лексус обнародовали признания члена администрации Байдена

"Украина могла бы заключить соглашение в марте-апреле 2022 года примерно во время переговоров в Стамбуле. Тогда между нашими странами были разные взгляды в отношении военного контрнаступления. Я думаю, что во времена администрации Байдена была большая надежда на то, что Украина сможет вернуть себе территории и договориться о более выгодном соглашении. Но все пошло не так, как хотелось бы. И думаю, что в США и в Украине существуют разные аргументы относительно того, почему это не сработало".