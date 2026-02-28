Война расширяется: страны Персидского залива объявили, что считают Иран своей законной целью

На данный момент известно, что Иран ответил на американо-израильское нападение залпом из 135 ракет по целям в Израиле. ПВО, как уверяют представители ЦАХАЛ, сумело уничтожить чуть менее 100 боеголовок.

В городах страны зафиксирован ряд попаданий. Однако в стране введена жесткая военная цензура и потому трудно судить, насколько успешной была иранская атака. Воздушная тревога в Израиле отменена, и здесь наступило затишье, пока неизвестно, насколько долгое.

В свою очередь, ракетный удар по Ирану обрушился как на правительственные и военные объекты, так и на гражданские строения. В Тегеране, Тебризе, Исфахане разрушены десятки жилых домов. Известно о многочисленных жертвах среди мирного населения в столице.

Однако основная мощь удара пришлась на резиденции иранского руководства. Как сообщается, вопреки заявлениям Израиля, всем видным персидским руководителям удалось избежать гибели. При этом уничтожены резиденции Аятоллы Хаменеи, президента Пезешкиана и многих других.

Около часа назад завершилась иранская ракетная атака на американские военные цели в регионе. ПВО работало в Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде других стран.

В ОАЭ погиб один человек, есть жертвы и в Аммане. Полностью остановлено всякое авиасообщение с регионом: самолеты не принимают и не отправляют ни в Абу-Даби, ни в других хабах-аэропортах.