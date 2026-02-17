Впервые в истории изменится внешний вид купюр евро

Европейский центральный банк официально приступил к процессу обновления дизайна купюр. Их внешний вид не меняли с момента введения валюты в обращение, то есть с января 2002 года.

Работа над обновлением стартовала еще в 2021 году. Сейчас проект перешел в активную фазу: ЕЦБ определил тематические направления будущих банкнот и готовится к следующему этапу - разработке конкретных дизайнерских решений.