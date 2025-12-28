Все больше нелегалов попадают в ФРГ обманным путем

Германия столкнулась с невиданной волной обмана со стороны мигрантов. С тех пор как страна стала строже контролировать границы и усложнила въезд нелегалам, они все чаще пытаются попасть в ФРГ с помощью виз, полученных нечестным путем - на основании ложных сведений и причин.

По данным местных СМИ, показатели визового мошенничества бьют рекорды. Так, с января по октябрь 2025 года полиция возбудила более 5,5 тыс. дел. Для сравнения: в 2022 году подозреваемых в визовом мошенничестве в ФРГ было всего 2,5 тыс. Таким образом, за три года их стало вдвое больше. Особенно много визовых мошенников из Турции, Азербайджана, Ирана, Сирии и Афганистана.