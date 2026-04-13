Всемирный банк прогнозирует дефицит рабочих мест к 2040 году
На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и замедления мировой экономики формируется новая глобальная угроза - нехватка рабочих мест.
Всемирный банк предупреждает о надвигающемся кризисе. Глава организации отметил, что дефицит рабочих мест к 2040 году может достичь 800 млн. Через 10-15 лет рынок труда сможет предоставить лишь треть необходимых вакансий. Это означает, что сотни миллионов людей останутся без средств к существованию.
Эксперты видят риск роста нелегальной миграции и социальной напряженности. Проблема особенно остра для развивающихся стран, где население молодеет быстрее, чем появляются рабочие места. Всемирный банк призывает правительства уже сейчас инвестировать в образование, технологии и устойчивое производство, чтобы избежать новой волны мировой нестабильности.