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ВСУ атаковали российский завод. Три человека погибли, ранен ребенок
Украинские дроны "Лютый" атаковали завод в Ижевске. Три человека погибли, ранен ребенок. Всего ранения получили 24 человека, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Целью удара стал электро-механиИеский завод "Купол", выпускающий зенитные ракетные комплексы. На фоне атаки в аэропорту Ижевска - введены ограничения на полёты гражданской авиации.
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики (Россия):
"К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска, с пострадавшими работают психологи".
Минувшей ночью российские ПВО уничтожили 60 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты над Крымом, в Ростовской области, десяток перехвачен над Азовским морем.