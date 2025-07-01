ВСУ атаковали российский завод. Три человека погибли, ранен ребенок

Украинские дроны "Лютый" атаковали завод в Ижевске. Три человека погибли, ранен ребенок. Всего ранения получили 24 человека, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Целью удара стал электро-механиИеский завод "Купол", выпускающий зенитные ракетные комплексы. На фоне атаки в аэропорту Ижевска - введены ограничения на полёты гражданской авиации.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01025d64-3208-4877-8057-f07b2851b9a3/conversions/ffbf5fd8-bd4b-4cc2-abed-62701e87035a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01025d64-3208-4877-8057-f07b2851b9a3/conversions/ffbf5fd8-bd4b-4cc2-abed-62701e87035a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01025d64-3208-4877-8057-f07b2851b9a3/conversions/ffbf5fd8-bd4b-4cc2-abed-62701e87035a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01025d64-3208-4877-8057-f07b2851b9a3/conversions/ffbf5fd8-bd4b-4cc2-abed-62701e87035a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики (Россия):

"К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска, с пострадавшими работают психологи".