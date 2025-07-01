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ВСУ атаковали российский завод. Три человека погибли, ранен ребенок

Украинские дроны "Лютый" атаковали завод в Ижевске. Три человека погибли, ранен ребенок. Всего ранения получили 24 человека, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Целью удара стал электро-механиИеский завод "Купол", выпускающий зенитные ракетные комплексы. На фоне атаки в аэропорту Ижевска - введены ограничения на полёты гражданской авиации.

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Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики (Россия):

"К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска, с пострадавшими работают психологи".

Минувшей ночью российские ПВО уничтожили 60 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты над Крымом, в Ростовской области, десяток перехвачен над Азовским морем.

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